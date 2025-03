Europees parlement akkoord met digitaal rijbewijs als standaard in EU

Een digitaal rijbewijs moet het standaard rijbewijs in de Europese Unie worden en de fysieke variant vervangen, zo vindt het Europees Parlement dat hier vandaag een voorlopig akkoord met de Raad van de Europese Unie over heeft gesloten, De Europese Commissie kwam twee jaar geleden met plannen voor de introductie van een Europees digitaal rijbewijs dat in alle EU-lidstaten via een smartphone of ander "digitaal apparaat" is te gebruiken en het fysieke rijbewijs als standaard zal vervangen.

Volgens de Commissie zal de EU hiermee een wereldwijde primeur hebben. Het digitale rijbewijs zou het herkennen van rijbewijzen tussen de verschillende lidstaten moeten vereenvoudigen. Verder claimt de Commissie dat het eenvoudiger wordt om een rijbewijs te vervangen of vernieuwen, omdat alle procedures online plaatsvinden. Daarnaast zou het ook voor burgers van buiten de EU eenvoudiger moeten worden om hun rijbewijs om te wisselen voor een Europees rijbewijs.

Het Europese digitale rijbewijs zou op een mobiele telefoon of ander digitaal apparaat te gebruiken moeten zijn. Er komen straks minimale eisen om ervoor te zorgen dat de digitale rijbewijzen die binnen de EU worden uitgegeven interoperabel zijn. De invulling van deze eisen vindt plaats op een later moment. Na een aanpassingsperiode zullen er standaard alleen nog digitale rijbewijzen worden uitgegeven, maar kunnen bestuurders nog wel kiezen voor een fysieke rijbewijs of beide.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen hebben EU-landen vijf jaar en zes maanden de tijd om het in nationale wetgeving te implementeren. Het voorlopige akkoord moet nog door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd.