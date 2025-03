Mozilla belooft bedrijven stabielere Firefox door alternatief voor dll-injectie

Mozilla belooft bedrijven een stabielere versie van Firefox door een alternatief voor dll-injectie te bieden. Third-party software op Windows heeft verschillende manieren om hun code in andere, actieve processen te injecteren. Vaak wordt dit gedaan door antivirussoftware, maar het kan ook het gevolg zijn van hardware drivers, screenreaders, banksoftware en ook malware. In zakelijke omgevingen gaat het vaak ook om Data Loss Prevention (DLP) software.

Via dergelijke software controleren bedrijven of hun medewerkers geen gevoelige informatie lekken. "DLP-software maakt meestal gebruik van dll-injectie om applicaties zoals Firefox te monitoren op activiteiten die privédata kunnen lekken. Dit geldt alleen voor specifieke operaties die gevoelige informatie kunnen lekken, zoals het uploaden van bestanden, copy-and-paste, drag-and-drop en printen", aldus Mozilla.

Dll-injection kan volgens Mozilla voor allerlei problemen zorgen, zoals crashes, incompatibiliteitsproblemen, het omzeilen van beveiligingsmaatregelen en ander 'onverwacht gedrag'. Wanneer zakelijke gebruikers tegen dergelijke problemen aanlopen en dit bij hun it-afdeling melden, kan de it-afdeling een bugmelding bij Mozilla doen of met de DLP-leverancier samenwerken.

Volgens Mozilla kan het lastig zijn om te bepalen of het probleem door externe software is veroorzaakt of bij de browser ligt. Wanneer blijkt dat het probleem bij een externe leverancier ligt waarschuwt Mozilla deze partij, zodat die aan een oplossing kan werken. In de tussentijd zitten de zakelijke gebruikers met de problemen en kiezen misschien een andere browser, aldus de Firefox-ontwikkelaar.

Om dit probleem tegen te gaan zal Firefox vanaf versie 138 ook de Content Analysis SDK gaan ondersteunen. Het gaat hier om een door Google ontwikkeld protocol dat de browser met de DLP-software laat communiceren. Het biedt DLP-software een alternatief voor dll-injectie, waardoor er minder code in de browser wordt geïnjecteerd. Dat moet volgens Mozilla de stabiliteit voor gebruikers verbeteren. De browser zal aan gebruikers laten zien wanneer de SDK wordt gebruikt. Daarnaast is de SDK alleen te gebruiken in Firefox-configuraties die gebruik van een Firefox Enterprise Policy maken. Firefox 138 staat gepland voor 29 april.