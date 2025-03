Mozilla vraagt om donaties na mislopen 2,5 miljoen dollar overheid VS

Mozilla heeft het publiek om donaties gevraagd nadat het 2,5 miljoen dollar aan financiering van de Amerikaanse overheid niet zal ontvangen, en een extra 1 miljoen dollar risico loopt om te worden geannuleerd. Dat laat de Firefox-ontwikkelaar in een nieuwsbrief weten. Eind februari stelde Mozilla dat er een risico was dat het 3,55 miljoen dollar aan financiering waarschijnlijk zou mislopen.

In de gisteren verstuurde nieuwsbrief meldt de Firefox-ontwikkelaar dat een bedrag van 2,5 miljoen dollar officieel is geannuleerd en een extra 1,05 miljoen dollar onzeker is. Het misgelopen geld was niet bedoeld voor de ontwikkeling van Firefox, maar voor projecten in India, Kenia en Zuid-Afrika. De één miljoen euro waarvan nog onduidelijk is of Mozilla die zal ontvangen is bedoeld voor een open source spraakdatabase waar stemherkenningstechnologie gebruik van kan maken.

Voor het grootste deel van de inkomsten is Mozilla afhankelijk van Google, dat jaarlijks honderden miljoenen dollars betaalt om de eigen zoekmachine de standaard zoekmachine binnen Firefox te laten zijn.