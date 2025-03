ACM gaat strenger toezien op telemarketing telco's en energieleveranciers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangekondigd dat het strenger gaat toezien of telecombedrijven, energieleveranciers en andere ondernemingen de regels voor telemarketing wel naleven. "Telemarketing is al jarenlang een hardnekkig probleem en meldingen hierover behoren steevast tot de top vijf van klachten bij de ACM. Met name energieleveranciers en telecombedrijven zorgen voor veel meldingen. Hier moet nu echt verandering in komen", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten.

De toezichthouder gaat vanaf 1 juli controleren of bedrijven zich aan de regels houden en zegt te zullen handhaven als dat niet het geval is. Gisteren had de ACM een bijeenkomst voor energieleveranciers en telecomaanbieders georganiseerd. Over deze sectoren ontvangt de ACM naar eigen zeggen de meeste klachten. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op alle regels die gelden bij telemarketing.

Zo mogen bedrijven bijvoorbeeld alleen contact opnemen als de persoon die gebeld wordt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De gegeven toestemming moet daarnaast ook voor het gesprek geverifieerd zijn door het bedrijf, bijvoorbeeld per app, sms, e-mail of telefoon. Ook moeten bedrijven transparant zijn over bijvoorbeeld het doel van het gesprek, de prijs en de looptijd van het contract. De ACM roept mensen op om zich te melden als zij vermoeden dat bedrijven zich niet aan de regels houden.