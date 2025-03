Veel kritiek op vaatwasser die bepaalde features alleen via app biedt

Het relaas van softwareontwikkelaar en Youtuber Jeff Geerling over zijn vaatwasser die bepaalde features alleen via een smartphone-app biedt heeft voor duizenden boze reacties op internet gezorgd. Geerling beschrijft op X en in een blogpost hoe zijn nieuwe vaatwasser zoiets als een schoonmaakbeurt alleen maar uitvoert via de bijbehorende app. Om de app te gebruiken moet de vaatwasser met het wifi-netwerk zijn verbonden en is een cloudaccount vereist. Pas dan zijn alle features te gebruiken.

Geerling beklaagt zich waarom een vaatwasser met internet verbonden moet zijn voor het uitvoeren van een eenvoudige schoonmaakbeurt. Zijn YouTube-video over het onderwerp werd bijna 700.000 keer bekeken en leverde zo'n 11.000 reacties op, vooral van mensen die zeer kritisch over deze ontwikkeling zijn. Ook op Hacker News en Reddit blijkt uit de vele honderden reacties vooral veel ongenoegen dat fabrikanten mensen steeds meer richting apps en de cloud opduwen. Onlangs uitte ook een Britse organisatie kritiek op het steeds vaker verplicht gebruik van smartphone-apps en sprak over de 'tirannie van apps'.

Geerling stelt afsluitend dat mensen fabrikanten niet met dit gedrag moeten laten wegkomen. Ook voelt deze ontwikkeling voor hem als onderdeel van het gepland overbodig maken van producten. "Als je een cloud-app hebt, houdt dat in dat er een clouddienst moet zijn. Dat kost geld om te onderhouden. En als er geen abonnement is, kan dat twee dingen inhouden. Ze verkopen je data al of op een gegeven moment stopt de service omdat het een kostenpost is en verlies je allerlei features, of het wordt een abonnementsmodel."

Daarnaast noemt Geerling dergelijke apparaten een kwetsbaarheid in het lokale netwerk. "Ik wil niet dat Bosch volledige internettoegang tot mijn lokale netwerk heeft." Een oplossing zou kunnen zijn om de vaatwasser in een apart VLAN te plaatsen, maar dat is iets wat de meeste mensen niet weten te doen en ook niet nodig zou moeten zijn. "Dit is een vaatwasser!", aldus Geerling. Hij pleit dan ook voor 'eerst lokaal, dan pas cloud'.