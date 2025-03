ABN Amro hoeft schade door gekoppelde iPhone niet te vergoeden

ABN Amro hoeft schade die klanten door een gekoppelde iPhone leden niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Vorig jaar april werd de rekening van de klanten gekoppeld aan de Bankieren App van de bank op een nieuw apparaat, een iPhone. Vervolgens vonden er meerdere transacties plaats met een bedrag van meer dan drieduizend euro.

De klanten wilden vervolgens dat ABN Amro deze schade zou vergoeden. Ze stellen dat ze de transacties niet hebben uitgevoerd en geen nieuw apparaat aan de rekening hebben gekoppeld. De klanten verklaarden dat ze niet weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook zeggen de klanten niet over een iPhone te beschikken en hebben ze niet op links geklikt. Ook zeggen ze geen sms of e-mail van de bank te hebben ontvangen waarin de koppeling van een nieuw apparaat werd gemeld. De klanten hebben verschillende van de frauduleuze transacties opgemerkt, maar zij dachten dat de bank deze transacties per abuis zelf had verricht, en weer had teruggedraaid.

De bank weigerde de schade te vergoeden, waarop de klanten naar het Kifid stapten. Het klachteninstituut stelt dat het aan de bank is om te bewijzen dat de klanten grof nalatig hebben gehandeld, maar op de klanten een "verzwaarde stelplicht" rust. "Dit houdt in dat zij tenminste enig inzicht moeten geven in hoe het kan dat derden hebben kunnen beschikken over de betaalpas en de pincode van consument 1. De enkele stelling van de consumenten dat zij niet weten hoe een en ander heeft kunnen gebeuren, is hierbij niet voldoende. Een andere regel zou de bank blootstellen aan onaanvaardbare risico’s op misbruik", aldus het Kifid.

Het klachteninstituut voegt toe dat ABN Amro heeft aangetoond dat de koppeling van de iPhone aan de rekening heeft plaatsgevonden met de betaalpas en pincode van één van de klanten, samen met een generieke e.dentifier. Volgens het Kifid heeft de bank voldoende aannemelijk gemaakt dat de betaalrekening aan de Bankieren App op de iPhone is gekoppeld met de betaalpas en pincode van één van de klanten.

"Gelet op de verzwaarde stelplicht van de consumenten, zoals hiervoor weergegeven, is de commissie verder van oordeel dat de consumenten onvoldoende hebben kunnen verklaren hoe het kan dat onbevoegden over de betaalpas en pincode van consument 1 hebben kunnen beschikken. Daarnaast hebben de consumenten de transacties van 30 april 2024 niet aan de bank gemeld, terwijl deze wel door hen zijn opgemerkt en zij dit incident op grond van de overeengekomen veiligheidsregels wel aan de bank hadden moeten melden', aldus het Kifid, dat stelt dat de klanten grof nalatig hebben gehandeld en ABN Amro de schade niet hoeft te vergoeden (pdf).