Duitse politie gebruikt MONOcam om vasthouden telefoon in auto te beboeten

De Duitse politie gaat gebruikmaken van de Nederlandse MONOcam om het vasthouden van telefoons door automobilisten te beboeten. Een wetswijziging die dit mogelijk maakt is bij de Oosterburen doorgevoerd. De MONOcam is een grotendeels door de Nederlandse politie zelf ontwikkelde camera gemonteerd op een driepoot, geschikt voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. "Deze camera kan vanaf een viaduct geautomatiseerd bestuurders bekeuren voor niet handsfree bellen", aldus de uitleg van de politie.

De MONOcam wordt sinds 1 juli 2021 ingezet. De bijbehorende software stelt de camera in staat om bestuurders te 'herkennen' die een apparaat in de hand hebben. De focus ligt specifiek op het vasthouden; er is geen noodzaak om aan te tonen dat de bestuurder daadwerkelijk belt, appt, een navigatiesysteem bedient of een playlist afgaat, aldus de politie. Inmiddels zijn er in Nederland twintig MONOcams voor verkeerstoezicht.

"Een paar jaar geleden hebben Duitse collega’s de MONOcam al getest. Maar voor permanent gebruik, moest de wet worden aangepast. Dit is inmiddels gebeurd. Rijnland-Palts kan nu als eerste deelstaat de MONOcam inzetten", zo laat de politie vandaag weten. Wanneer de MONOcam een hit geeft moet die nog door een agent worden bevestigd. Nu de Duitse politie over de kennis en techniek van de MONOcam beschikt kan die de camera's zelf bouwen en aanpassen naar eigen behoeftes voor toezicht in het verkeer, aldus Willybert Oor van de politie.