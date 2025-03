Defensie en Justitie werken aan eigen alternatief voor commerciële chatbots

De ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie werken aan eigen alternatieven voor commerciële chatbots zoals ChatGPT. Een aantal maanden geleden liet staatssecretaris Tuinman van Defensie op LinkedIn weten dat personeel gebruik kon maken van DefGPT. "Een veilig intern alternatief voor populaire AI-diensten zoals ChatGPT", aldus de bewindsman. DefGPT draait volledig afgesloten van het internet. "Zo blijft gevoelige informatie veilig", legde Tuinman uit.

Volgens de staatssecretaris biedt 'AI' enorme mogelijkheden voor de krijgsmacht. "Kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld helpen om teksten te herschrijven, samenvatten of analyseren. Zo kunnen onze mensen informatie sneller verwerken en beslissingen efficiënter nemen." Sofie Berns van Defensie laat nu tegenover Digitale Overheid weten dat DefGPT niet vanaf nul is opgebouwd.

"Eigenlijk is dat vrijwel ondoenlijk, omdat je gigantische hoeveelheden data nodig hebt om generatieve AI überhaupt enigszins te laten werken. We hebben daarom gebruikgemaakt van een opensouremodel dat op dit moment volledig afgesloten van het internet draait. Met dit model faciliteren we onze collega’s hun werk op een veilige manier zo goed mogelijk te kunnen doen", aldus het Hoofd Data Lab.

Berns voegt toe dat het belangrijk is om controle over de data te houden. "Als onze 70.000 defensiemedewerkers gaan interacteren met een commercieel model, geven wij potentieel informatie weg die onze tegenstander een voorsprong kan geven en lopen we mogelijk een groot risico." Ze stelt verder dat Defensie uiteindelijk wil testen of bijvoorbeeld het operationeel hoofdkwartier (grotendeels) kan bestaan uit 'multi-agent AI-systemen'.

Robin

Het alternatief waar het ministerie van Justitie en Veiligheid aan werkt heet Robin, zo laat Joost de Haan weten. "Robin, onze interne AI-applicatie, is ook een veilig, verantwoord en effectief alternatief voor commerciële AI-tools. Door alle componenten van de applicatie en het model zelf te beheren houden we controle over onze gegevensstromen. Dat doen we onder meer met zogenoemde AI-guardrails: eigen richtlijnen en technische maatregelen waarmee we het model kunnen sturen om beter te voldoen aan onze normen, waarden en beleidsregels."

De Haan voegt toe dat het belangrijk is om de verwachtingen rond 'AI' te managen. "Men denkt wel eens dat AI alle problemen kan oplossen. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen moeten we realistisch communiceren wat AI wel en niet kan, transparant zijn over AI-beslissingen en risico’s beheersen."