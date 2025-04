Politiebegroting onder druk door oude applicaties en tekort aan experts

Een versnipperd applicatielandschap, een tekort aan experts, een duurder wordende it-infrastructuur en complexe aanbestedingsprocessen zetten de politiebegroting onder druk, zo blijkt uit onderzoek van EY (pdf). De politie zegt de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport de komende maanden verder uit te werken. Volgens de onderzoekers vereist het beheersen van de informatievoorziening bij de politie inzicht in de financiën van zowel de reguliere it-beheersing en de projecten en programma’s. "We hebben geconstateerd dat dat inzicht ontbreekt doordat plannen en informatievoorziening nog onvoldoende compleet en consistent zijn."

Als het gaat om het it-landschap constateren de onderzoekers allerlei problemen. Zo stellen ze dat de politie nog veel werk te doen heeft om haar processen en systemen te optimaliseren, om zodoende kosten te besparen en toekomstbestendig te worden. Verder heeft de politie te maken met een groot en versnipperd applicatielandschap, met een onvoldoende solide fundament dat aanzienlijke rationalisatie en modernisering vereist. Zo zijn er veel applicaties met een dubbele functionaliteit en oude applicaties die uitgefaseerd moeten worden.

Een andere grote kostenpost is het tekort aan specialistisch personeel. Daardoor moet de politie (te veel) dure externen inhuren, is er een onbalans tussen overhead en uitvoering en zijn er binnen het personeelsbestand te weinig mensen die bekend zijn met de meest recente technologische ontwikkelingen. In aanvulling hierop zijn de wervingsprocessen onvoldoende wendbaar.

De onderzoekers stellen ook dat de oplopende kosten van it-infrastructuur een serieuze financiële uitdaging vormt. "De groeiende behoefte aan dataopslag, in combinatie met gebrekkige governance van data- en andere technologie gerelateerde kostenposten draagt bij aan deze kostenstijging. Daarnaast blijven kansen voor technologische innovatie onbenut", waarbij onder andere het gebruik van de cloud wordt genoemd.

Een ander probleem doet zich voor bij de contracten die de politie afsluit. "Aanbestedingsprocessen zijn onnodig complex en langdurig door een gebrek aan ervaren professionals en onvoldoende samenwerking tussen behoeftenstellers en onderhandelaars." Tevens blijkt dat de politie een complexe beveiligingsinfrastructuur heeft waarbij de huidige securitytools niet optimaal worden benut.

Onvoldoende zicht

"In accountantstaal staat er eigenlijk: we hebben onvoldoende zicht op wat we uitgeven, wat er binnenkomt, welke projecten lopen, hoeveel externe krachten we inhuren en welke verschillende applicaties we gebruiken voor dezelfde doeleinden. Dat willen we beter inzichtelijk krijgen zodat we goed onderbouwde keuzes kunnen maken, ook vanuit financieel oogpunt", zegt korpschef Janny Knol in een reactie op het rapport.

"Ons team High Tech Crime levert fantastisch werk met het ontsleutelen van alle afgeschermde telefooncommunicatie. Maar de dataopslag die daarbij hoort, is enorm kostbaar. We moeten dus preciezer worden: welke data bewaren we, wat kan weg? En soms gebruiken we meerdere systemen die min of meer hetzelfde kunnen. Daar stuurden we eerder nauwelijks op. Nu hebben we beter in beeld welke kosten dat meebrengt", laat Knol verder weten.

De politie zegt de komende maanden te gebruiken om de aanbevelingen verder uit te werken. EY is gevraagd de financiële component daarvan in een vervolgonderzoek nog beter inzichtelijk te maken. Daarbij wordt samengewerkt met het ministerie, de vakbonden en de medezeggenschapsraad van de politie.