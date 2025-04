NSC en CU willen 'knop' waarmee jongeren online data kunnen verwijderen

ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract (NSC) willen dat jongeren als ze volwassen worden de gelegenheid krijgen om al hun online data en profielen door middel van een 'rode knop' te verwijderen. De partijen presenteren om dit mogelijk te maken vandaag een initiatiefnota. "Tegenwoordig kun je niet meer een website op zonder dat je gevolgd of getrackt wordt”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder tegenover het AD. "Die gegevens stapelen zich op. Voordat je 18 bent zijn er eigenlijk al allemaal digitale profielen van je gemaakt."

Volgens NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra overzien kinderen niet wat ze allemaal accepteren. Onder de AVG is er al een recht op vergetelheid. Mensen kunnen hun gegevens al laten verwijderen door een verwijderverzoek in te dienen. Dit moet echter bij elk bedrijf of website apart gebeuren. De politici willen nu dat dit centraal via één knop is te regelen. "Ze moeten het al doen”, zegt Ceder. "Het lijkt me daarom meer dan logisch dat ze gewoon luisteren als de Kamer ernaar vraagt." De Kamerleden vinden daarnaast dat de overheid jongeren actief moet benaderen als ze 18 jaar worden of ze van de knop gebruik willen maken.