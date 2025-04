NSC en CU willen 'uniform systeem voor privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'

Alles onder het kopje "Minimumleeftijd voor smartphones" ben ik het mee eens.



De alinea over de rode knop ben ik sceptisch over, gezien dat volgens mij gewoon niet te doen is wegens het gedecentraliseerde en gefragmenteerde natuur van het internet. Wat je ook niet wilt is al deze data aan elkaar knopen, want juist deze decentralisatie zorgt voor een extra robuustheid van het internet. Zo'n rode knop zou gewoon een gigantisch risico zijn voor iedereen op het internet als daar misbruik van word gemaakt. (Expres andermans data verwijderen?)



"Leeftijdsverificatie"

Hoe jaag je elke sceptische ICT security expert de angst aan? Zo dus.

Centrale toegangscontrole voor websites op basis van je echte identiteit is ten eerste een groot inbreuk op je rechten.

Maar het is ook een gigantische risico voor misbruik en "function creep". De overheid kan hiermee in principe gewoon heel het internet onbruikbaar maken voor de personen die ze niet aanstaan. Of hackers kunnen dit systeem opentrekken en jouw identiteitsgegevens uitlezen, welke daarin gekoppeld is aan jouw favoriete pornografie website. DAT is nog eens goed chantagemateriaal: "We weten wie jij bent, welke site je bezocht hebt en wie jouw vrienden zijn. Maak nu geld over, anders ruïneren we jouw leven."



Als het probleem van jongeren op volwassen websites echt een probleem is, dan is dat ook makkelijker op te lossen.

Ten eerste mag je gaan handhaven. Sommige websites hebben wel een prachtige 18+ blokkade, maar de "juiste" knop heeft dan een prachtig kleurtje waar tieners zo op willen klikken. Dat zijn dark patterns waar op gehandhaafd kan worden. Of als er betaling gedaan word, dan kan je toch wel controleren of dat gebeurt vanaf een minder- of meerderjarige rekening?



Als je dan echt leeftijd controle wilt inbouwen, weet dan dat je het niet volledig dicht kan timmeren. Niks weerhoud een kind om het paspoort van de ouders te "lenen" of die van zijn meerderjarige vriend te gebruiken. (Zie de Roblox creditcard incidenten waar je gaat schrikken van sommige bedragen!) De doelgroep voor zo'n leeftijd controle zijn dus de jongeren die "braaf" zijn en zo'n hardere blokkade zullen accepteren, waarderen of ten minste niet snel gaan zoeken naar een manier om het te omzeilen.



En als dat je doelgroep is, dan volstaat een client-side oplossing ook gewoon.

Een browser update waar een "kinderfilter" in zit kan dan al genoeg zijn om die kinderen veilig te houden.

Zo'n systeem is decentraal waardoor het minder makkelijk is aan te vallen, bewaart geen identiteitsgegevens op hackbare servers, heeft een lager privacy risico omdat jouw leeftijd noot over het lijntje gaat en kost minimale inspanning voor alle websites die hieraan mee willen doen.



Natuurlijk is dit een politieke keus, en ik ben bang dat de (in mijn ogen) optimale oplossing niet acceptabel is voor politici.

Ze zullen zeggen dat het "te omzeilbaar" is. Het is een geldig argument, maar het weegt niet het totaal plaatje.