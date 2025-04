Tuta dient klacht in tegen Apple over instellen standaard mail-app op iOS

Mailprovider Tuta heeft bij de Europese Commissie een klacht tegen Apple ingediend over het niet kunnen instellen van de Tuta-app als de standaard mail-app op iOS. "De afgelopen twee maanden heeft Apple continu onze verzoeken genegeerd zodat Tuta Mail als de standaard mail-app op iOS-apparaten is in te stellen", zegt Matthias Pfau, medeoprichter van Tuta. De mailprovider stond eerder nog bekend als Tutanota.

Tuta stuurde Apple e-mails en plaatste berichten op X, maar stelt dat het geen enkele reactie van het techbedrijf ontving. De mailprovider claimt dat Apple in strijd met de Digital Markets Act (DMA) opereert, doordat het de poortwachterspositie misbruikt om Tuta te weren.

"Onze gebruikers hebben het recht om elke mailprovider als standaard mail-app op iOS te selecteren, ook die van ons. Het weigeren van Apple om dit op te lossen, en het ontbreken van actie, maakt het lastiger voor onze gebruikers om volledig naar Tuta Mail te migreren, wat het tegenovergestelde is van eerlijke concurrentie in de markt", gaat Pfau verder. Hij stelt dat het niet reageren van Apple in strijd met de DMA is, die juist voor een meer open en competitiever digitaal ecosysteem zou moeten zorgen.