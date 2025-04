Hof verlaagt Belgische AVG-boete van 100.000 euro naar 5.000 euro

Het Hof van Beroep in Brussel heeft een boete die de Belgische privacytoezichthouder GBA aan een telecombedrijf oplegde wegens het overtreden van de AVG verlaagd van 100.000 euro naar 5.000 euro. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) besloot de boete op te leggen omdat het bedrijf niet tijdig op een inzageverzoek van een klant had gereageerd. Pas veertien maanden later, nadat de klant al een klacht bij de GBA had ingediend, kwam het bedrijf met een reactie.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit had de telecomprovider hiermee Artikel 15 van de AVG overtreden en besloot het een boete van 100.000 euro op te leggen. Het bedrijf ging hierbij het hof in beroep. Dat oordeelt dat de oorspronkelijke boete disproportioneel is. Het ging om een geïsoleerd incident, betrof één persoon, ging niet over bijzondere persoonsgegevens en het bedrijf had niet eerder een boete voor AVG-overtredingen gekregen.

Verder stelt het hof dat de overtreding geen schade bij de klant veroorzaakte, maar alleen ongemak, en dat de schending voortkwam uit nalatigheid en niet opzettelijk was. Tevens besloot het telecombedrijf met de GBA samen te werken om betere procedures te implementeren voor het omgaan met inzageverzoeken. Het hof vond de AVG-overtreding dan ook geen 'ernstig' karakter hebben en verlaagde de boete met 95.000 euro naar 5.000 euro (pdf).