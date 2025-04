ABN Amro mocht bewerkte kopie id-bewijs voor heridentificatie klant weigeren

ABN Amro mocht een bewerkte kopie van een identiteitsbewijs voor het heridentificeren van klanten weigeren, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klanten ontvingen vanaf juli 2018 brieven waarin de bank liet weten dat het op grond van Europese wetgeving verplicht is om een kopie van het identiteitsbewijs op te nemen in het dossier en dat dit in het dossier van de klanten ontbreekt. Vervolgens werd gevraagd een kopie van het id-bewijs aan te leveren.

Begin 2022 kwam één van de klanten met een bewerkte kopie van zijn paspoort bij de bank, maar die weigerde de kopie. De klanten klaagden hierover bij de bank, maar er kwam geen oplossing, waardoor ze naar het Kifid stapten. De klanten stellen dat de bank geen onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs mag eisen en, als de bank toch over een dergelijke kopie beschikt, die niet mag bewaren. Door wel een onbewerkte kopie te vragen valt de bank de klanten als particuliere rekeninghouders onnodig en disproportioneel lastig met administratieve verplichtingen, aldus de klanten.

De klanten stelden ook dat ze al meer dan dertig jaar klant zijn bij de bank en de bank over alle relevante persoonsinformatie beschikt. Daarnaast hebben andere financiële dienstverleners de door de klanten aangeleverde bewerkte identiteitsbewijzen wel geaccepteerd. Het Kifid stelt dat de bank, als financiële instelling in de zin van de Wwft, verplicht is cliëntenonderzoek te verrichten. Sinds juli 2018 zijn de eisen voor het cliëntenonderzoek aangescherpt.

"Bij bestaande cliënten, zoals de consumenten in dit geval, zal het cliëntenonderzoek opnieuw moeten plaatsvinden bij de ‘eerste gelegenheid’", zo stelt het Kifid op basis van de Wwft. Voor de identificatie kan een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldig rijbewijs worden gebruikt. "Op grond hiervan is de bank bevoegd om van de consumenten te verlangen dat zij hun identiteit kan verifiëren aan de hand van een onbewerkte kopie van een dergelijk identiteitsbewijs", legt het klachteninstituut uit.

Daarnaast moet de bank de documenten die voor het cliëntenonderzoek zijn gebruikt op een opvraagbare manier opslaan. "Op grond hiervan is de bank bevoegd om een onbewerkte kopie vast te leggen van het document aan de hand waarvan de identiteit van de consumenten is geverifieerd. De stelling van de consumenten dat andere financiële dienstverleners wel een kopie van de bewerkte identiteitsbewijzen hebben geaccepteerd doet daar niet aan af", concludeert het Kifid, dat de vordering van de klanten afwijst (pdf).