Tails geeft Tor Browser in nieuwste versie toegang tot meer mappen

Er is een nieuwe versie van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails verschenen die de ingebouwde Tor Browser toegang tot meer mappen geeft. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Om bestanden van gebruikers tegen kwetsbaarheden in Tor Browser te beschermen kon de browser tot nu toe alleen bestanden opslaan en lezen in een bepekt aantal mappen van de Home folder of Persistent Storage. "Met Tails 6.14.1 kun je veilig vanuit Tor Browser elke map in je Home folder of Persistent Storage benaderen", zo laten de ontwikkelaars weten.

Deze nieuwe integratie van de 'confinement technology' verhelpt ook een aantal andere toegankelijkheids- en gebruiksproblemen, waaronder de grootte van de tekst en cursor en de beschikbaarheid van de knoppen om het venster te minimaliseren en maximaliseren. De ontwikkelaars stellen dat de verbeteringen aan twee beveiligingstechnologieën te danken zijn. De flexibiliteit van de nieuwe XDG Desktop Portals van Flatpak maakt het mogelijk om de AppArmor beperking te versoepelen en zo de bruikbaarheid te verbeteren, zonder dat dit ten koste van de veiligheid gaat. Updaten naar de nieuwste versie kan via de automatische updatefunctie of een handmatige upgrade.