Brussel komt dit jaar met roadmap voor toegang tot versleutelde data

De Europese Commissie komt dit jaar nog met een roadmap over encryptie, om zo technologische oplossingen te vinden en beoordelen waardoor opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen. Dat heeft de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit, veiligheid en democratie laten weten tijdens de presentatie van de Europese interne veiligheidsstrategie.

"We werken nu aan een roadmap en zullen natuurlijk ook kijken wat technisch haalbaar is, maar op politiek niveau is het probleem dat onze opsporingsdiensten terrein aan criminelen verliezen omdat onze rechercheurs geen toegang tot data hebben", aldus Virkkunen. Volgens de Eurocommissaris heeft politie in 85 procent van de zaken geen toegang tot data waar het toegang toe zou moeten hebben.

"Dus nu proberen we te kijken wat de technische oplossingen daarvoor zijn, omdat we ook tegelijkertijd privacy en cybersecurity willen beschermen", ging Virkkunen verder. Ze voegde toe dat er daarom aan een technische roadmap wordt gewerkt. "Maar het is iets dat we niet kunnen tolereren. We kunnen niet voor de veiligheid zorgen omdat we niet over de tools beschikken om in de digitale wereld te werken. Dus moeten we oplossingen vinden en daar werken we aan." De Eurocommissaris sloot haar reactie af met de belofte dat de roadmap nog dit jaar zal verschijnen.