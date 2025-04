Thunderbird geeft meer details over eigen e-maildienst: 100 procent open source

De makers van e-mailclient Thunderbird hebben meer details over de onlangs aangekondigde e-maildienst Thundermail gegeven. Die zal honderd procent open source zijn, geen advertenties bevatten en geen gegevens van gebruikers verkopen of gebruiken voor het trainen van 'AI'. "Gewoon jouw e-mail en het is jouw e-mail", zegt Ryan Siper van Thunderbird.

"Met Thundermail is het ons doel om de volgende generatie e-mailervaring te ontwikkelen die volledig, honderd procent open source is en door ons allemaal wordt gemaakt, onze bijdragers en gebruikers. In tegenstelling tot andere diensten zal er niet één repository zijn waar al dit werk wordt gedaan." Hoe de ontwikkeling van de e-maildienst zal worden opgezet wordt op een later moment bekendgemaakt.

Verder zijn voor Thundermail de e-maildomeinen Thundermail.com of tb.pro beschikbaar, maar geïnteresseerden kunnen ook hun eigen domein bij de e-maildienst onderbrengen. Vooralsnog zullen er in het begin alleen betaalde abonnementen van Thundermail beschikbaar komen. Zodra er voldoende betalende gebruikers zijn zal Thunderbird ook een beperktere, gratis versie aanbieden.

Sipes voegt toe dat de nieuwe e-maildienst samen met de Thunderbird e-mailclient werkt en complementair is voor gebruikers die er gebruik van willen maken. "Maar ze zullen nooit de kernfeatures of gratis beschikbaarheid van Thunderbird compromitteren of beïnvloeden. Niets van onze huidige Thunderbird-ervaring zal veranderren tenzij je voor een opt-in kiest en je aanmeldt voor Thunderbird Pro. Geen van deze features zal zonder dat je hier weet van hebt automatisch in Thunderbird desktop of mobile worden geïntegreerd of geactiveerd.