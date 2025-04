Burger kan vanaf 2029 bezwaar maken tegen verplicht delen medische data EHDS

Burgers kunnen vanaf het eerste kwartaal in 2029 bezwaar maken tegen het verplicht delen van hun medische data als onderdeel van de European Health Data Space Verordening (EHDS). De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Zorgaanbieders moeten digitale gezondheidsgegevens op technisch uniforme wijze beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders, in welke lidstaat de zorgaanbieder is gevestigd of waar de behandeling dan ook plaatsvindt.

Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief het trainen van 'AI', beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.

De EHDS is afgelopen 26 maart in werking getreden. De bepalingen uit de verordening zijn echter nog niet direct van toepassing. Dit gebeurt gefaseerd, over een periode van twee, vier, en zes jaar. Eén van de bepalingen, de mogelijkheid om tegen de verplichte datadeling bezwaar te maken, treedt in het eerste kwartaal van 2029 in werking. De volledige afronding van het onderdeel 'burgerrechten' staat voor het eerste kwartaal van 2031 gepland. Dat laat minister Agema van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De minister liet in een andere brief weten dat de EHDS voor een wijziging zorgt van het medisch beroepsgeheim zoals we dat nu in Nederland kennen. Met de komst van de EHDS zal de grondslag voor het doorbreken van het beroepsgeheim bij elektronische gegevensuitwisseling veranderen. "We gaan van een systeem van toestemming voordat gegevens elektronisch uitgewisseld worden, de opt-in-systematiek, naar een systeem met een wettelijke grondslag (de EHDS) die een opt-out-systematiek regelt."