Wetsvoorstel Florida verplicht backdoor voor end-to-end encryptie

Een wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Florida verplicht socialmediaplatforms om een 'mechanisme' te bieden voor het ontsleutelen van end-to-end versleutelde data zodat opsporingsdiensten er toegang toe kunnen krijgen. Het wetsvoorstel 'Social Media Use By Minors' bevat verschillende bepalingen die volgens de indieners het gebruik van social media door minderjarigen aan banden moeten leggen en ouders en opsporingsdiensten meer controle moeten geven.

Zo mogen platforms volgens het voorstel geen features aan minderjarigen aanbieden waardoor berichten na bepaalde tijd automatisch verdwijnen. Ook moeten ouders in staat zijn om alle berichten van een minderjarige accounthouder te bekijken. Verder stelt het wetsvoorstel dat socialmediaplatforms een manier moeten bieden waardoor opsporingsdiensten toegang tot end-to-end versleutelde berichten kunnen krijgen, of andere 'data encryption features' die de toegang tot berichten beperken. Voorwaarde is wel dat de opsporingsdienst in kwestie over een dagvaarding beschikt.

"Dit klinkt allemaal bekend in de oren, omdat we vorig jaar een soortgelijke poging van de procureur-generaal van de staat Nevada zagen", zegt Thorin Klosowski van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "Toen, net als nu, is de redenatie dat opsporingsdiensten tijdens strafrechtelijke onderzoeken toegang tot deze berichten moeten hebben. Maar dat gaat in de praktijk niet op." Volgens Klosowski voeren opsporingsdiensten al allerlei onderzoeken uit waarbij versleutelde berichten zijn betrokken en kunnen ze die ook lezen als ze bijvoorbeeld toegang tot het toestel hebben.

"Het verzwakken van encryptie zodat het zinloos is, is geen optie. Minderjarigen, alsmede de mensen om hen heen, verdienen het recht om in privé te communiceren, zonder dat opsporingsdiensten meeluisteren", gaat Klosowski verder. "Beleidsmakers in Florida moeten dit voorstel verwerpen. In plaats van politiek te spelen met de privacy van kinderen, zouden ze zich op echte, haalbare bescherming moeten richten, zoals het verbeteren van privacywetgeving om jongeren en volwassenen te beschermen en digitale geletterdheid op scholen te verbeteren."