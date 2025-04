Discord test online leeftijdscontrole door middel van gezichtsscan

Het populaire communicatieplatform Discord is in Australië en het Verenigd Koninkrijk "een experiment" gestart waarbij het online de leeftijd van gebruikers door middel van een gezichtsscan controleert. Privacyorganisaties maken zich zorgen. Discord stelt dat leeftijdsverificatie verplicht is om media zichtbaar te maken die door het 'sensitive media filter' is aangemerkt als gevoelig, alsmede het aanpassen van de instellingen van dit filter.

Als onderdeel van het experiment moeten gebruikers een videoselfie maken of hun identiteitsdocument scannen. Vervolgens wordt binnen een aantal minuten bepaald of de gebruiker in de juiste leeftijdsgroep zit, aldus de uitleg. Daarin stelt Discord ook dat informatie die gebruikers voor de online leeftijdscontrole delen niet wordt opgeslagen. Verschillende landen hebben aangekondigd dat ze een minimale leeftijd voor social media gaan verplichten en platforms verplicht zijn om de leeftijd van hun gebruikers te verifiëren.

De Britse burgerrechtenbeweging Big Brother Watch (BBW) waarschuwt dat veel methodes om iemands leeftijd te controleren ineffectief zijn en aanvullende risico's voor zowel kinderen als volwassenen introduceren, waaronder datalekken, privacyschendingen, fouten, digitale uitsluiting en censuur. "Het verplichten dat gebruikers gevoelige biometrische data aan socialmediaplatforms overhandigen vormt een echt risico voor online privacy en security", zegt Madeleine Stone van BBW. Discord heeft naar eigen zeggen meer dan tweehonderd miljoen gebruikers.