FTC: slachtoffers sms-fraude vorig jaar voor 470 miljoen dollar bestolen

Slachtoffers van sms-gerelateerde fraude zijn vorig jaar voor 470 miljoen dollar bestolen, zo laat de Amerikaanse toezichthouder FTC weten. In 2020 ging het nog om een schadebedrag van 86 miljoen dollar. Onder sms-fraude verstaat de Federal Trade Commission (FTC) fraude die met een malafide sms-bericht begint. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een bericht over een bezorgd pakketje, waarbij een link naar malware of een phishingsite leidt, waarschuwingen van de "bank" of zogenaamde vacatures, die bijvoorbeeld tot investerings- of vacaturefraude leiden.

Vorig jaar ontving de FTC in totaal 247.000 meldingen over dergelijke berichten, tegenover 231.000 een jaar eerder. De schade steeg van 373 miljoen in 2023 naar 470 miljoen dollar vorig jaar. Zogenaamde bezorgproblemen met een pakketje werden het vaakst gemeld. Op de tweede plek kwamen zogenaamde vacatures. Waarschuwingen die zogenaamd van de bank of webwinkel afkomstig waren staan op de derde plek, aldus de FTC. De toezichthouder adviseert mensen om links in onverwachte berichten nooit te openen.