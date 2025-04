Kabinet wil minder inhuur externe ict'ers, zet in op 'arbeidsbesparende AI'

Het kabinet wil dat de rijksoverheid minder externe ict'ers inhuurt en kijkt onder andere naar 'arbeidsbesparende AI'. In 2010 is afgesproken dat de uitgaven aan externe inhuur maximaal 10 procent van de totale personeelsuitgaven mogen zijn; de zogeheten Roemernorm. De afgelopen jaren is deze norm overschreden. In 2023 werd het meest ingehuurd voor ict-werkzaamheden. Het ging om 44 procent van de uitgaven externe inhuur.

De overheid liet onderzoek naar de externe inhuur doen. Zo werd onder andere gekeken naar de redenen voor het overschrijden van de Roemernorm. Dit kwam mede door de krapte op de arbeidsmarkt. "Mensen zijn er vaak wel, maar willen niet in dienst komen bij de rijksdienst, met name specialistische (ICT) functies", laat minister Uitermark van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Volgens de bewindsvrouw staat de Rijksoverheid voor een structurele uitdaging op het gebied van ict-capaciteit. "De toenemende digitalisering vraagt om gespecialiseerde kennis, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt." De onderzoekers adviseren het kabinet om de externe inhuur van ict'ers terug te dringen. Daarvoor is de 'ICT-Personeelsstrategie' opgesteld, die de afhankelijkheid van externe inhuur van ict'ers zou moeten verminderen en de interne kennispositie versterken.

"De rode draad door de handelingsperspectieven is dat we bewuster moeten sturen op de ontwikkeling van onze ict en daarmee dus ook op ict-inhuur. Ook wordt aangegeven dat de grote vraag naar ict-capaciteit de komende jaren niet zal afnemen", zegt Uitermark. "Door de inzet van ict-middelen zoals arbeidsbesparende technologie/AI/data gedreven werken zorgt dit ervoor dat binnen andere domeinen minder personeel en externe inhuur nodig is. Op de korte termijn vraagt dit echter wel meer ict-ers", gaat de bewindsvrouw verder.