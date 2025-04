Cisco waarschuwt voor kritiek Erlang/OTP SSH-lek in eigen producten

Een kritieke kwetsbaarheid in Erlang/OTP SSH server is ook aanwezig in producten van Cisco, zo waarschuwt het netwerkbedrijf dat updates heeft uitgebracht om het probleem te verhelpen. Erlang is een programmeertaal en OTP is een verzameling Erlang libraries. Erlang/OTP biedt een ingebouwde SSH client en daemon. Het Secure Shell Protocol (SSH Protocol) is een protocol dat gebruikers op een beveiligde manier op bijvoorbeeld servers laat inloggen of op afstand machines beheren.

Het beveiligingslek (CVE-2025-32433) bevindt zich in het verwerken van SSH-protocolberichten. Hierdoor kan een aanvaller ongeautoriseerde toegang tot kwetsbare SSH-servers krijgen en zonder geldige inloggegevens willekeurige commando's op de server uitvoeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

In het geval van Cisco blijken ConfD, ConfD Basic en Network Services Orchestrator (NSO) van Erlang/OTP SSH server gebruik te maken. Voor deze producten zijn updates beschikbaar. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of verschillende andere producten en apparatuur kwetsbaar zijn. Het gaat onder andere om ASR 5000 Series Routers, Catalyst Center, Small Business RV Series Routers, Expressway en TelePresence Video Communication Server (VCS). Cisco zegt het beveiligingsbulletin te zullen bijwerken als meer informatie beschikbaar komt.