Meta krijgt 200 miljoen euro boete voor 'betaal of oké' model Facebook

De Europese Commissie heeft Meta een boete van 200 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van de Digital Markets Act (DMA) met het 'betaal of oké' model op Facebook en Instagram. Onder de DMA moeten poortwachters zoals Meta toestemming aan gebruikers vragen voor het combineren van hun persoonlijke data tussen verschillende diensten. Gebruikers die geen toestemming geven moeten nog steeds toegang tot een minder gepersonaliseerd maar gelijkwaardig alternatief hebben.

Eind 2023 kwam Meta het 'betaal of oké' model. Als onderdeel van dit model moeten gebruikers van Facebook of Instagram een maandelijks bedrag per maand per account betalen. Als ze dit bedrag niet kunnen of willen betalen, gaan ze er automatisch mee akkoord dat ze worden gevolgd en hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt. Vorig jaar stelde de Europese Commissie dat dit model in strijd is met de DMA-wetgeving.

Volgens Brussel gaf het model gebruikers niet de verplichte specifieke keuze voor een dienst die minder van hun persoonlijke data gebruikt, maar verder gelijk is aan de dienst met de gepersonaliseerde advertenties. Het model van Meta zorgde ervoor dat gebruikers niet hun recht konden uitoefenen om vrijelijk toestemming te geven voor het combineren van hun persoonlijke data.

Eind vorig jaar kwam Meta met een andere versie van het gratis gepersonaliseerde advertentiemodel. Het bedrijf biedt gebruikers nu een optie die claimt minder persoonlijke data te gebruiken voor het tonen van advertenties. De Europese Commissie heeft deze nieuwe optie nu in onderzoek en heeft Meta verzocht om bewijs te leveren van de impact die het nieuwe advertentiemodel in de praktijk heeft. De nu opgelegde boete heeft dan ook betrekking op de periode van maart 2024 tot en met november 2024. Meta stelt in een reactie dat de boete politiek gemotiveerd is.