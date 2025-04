Kabinet wuift zorgen AP over digitaal reisdocument op smartphone weg

Het kabinet kan zich niet vinden in de zorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over een digitaal reisdocument op de smartphone en is van plan om een nieuwe pilot uit te voeren. Begin vorig jaar werd op verzoek van de Europese Commissie op Schiphol een pilot gestart met het digitaal reisdocument op de smartphone van reizigers, het Digital Travel Credential (DTC). Bij deze test creëerden deelnemers zelf een digitaal reisdocument door via een smartphone-app de chip van hun paspoort uit te lezen.

Vervolgens moest er een selfie worden gemaakt. De paspoortgegevens werden dan via een speciaal ontwikkelde app geüpload, in combinatie met de gezichtsfoto. De grenscontroleautoriteit controleerde de data. Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft kritische bevindingen over de pilot in een brief met de Europese Commissie gedeeld. Deze zorgen heeft het kabinet niet in de fiches over het DTC vermeld die aan de Tweede Kamer zijn verstrekt.

"De belangrijkste constatering is dat met de pilot niet is vast te stellen of de invoering van een digitaal reisdocument, zoals een DTC, leidt tot effectievere en efficiëntere grenscontroles en -passages. De pilot was niet representatief voor de grensprocessen, vanwege het kleine aantal deelnemers en verschillende selectiecriteria en beperkingen. Daarnaast is het onduidelijk of het gebruik van digitale reisdocumenten door internationale reizigers en nieuwe DTC-wetgeving toegevoegde waarde hebben ten opzichte van bestaande regelingen over reis- en grensprocessen", aldus de AP.

"Het is voor de AP daarnaast onduidelijk of het gebruik van digitale reisdocumenten door internationale reizigers en nieuwe wetgeving om dit mogelijk te maken toegevoegde waarde zal hebben ten opzichte van de bestaande verordeningen met betrekking tot reis- en grensprocessen. De AP heeft daarmee sterke twijfels of voldaan zal worden aan de vereisten van noodzakelijkheid en proportionaliteit wanneer dergelijke wetgeving ontwikkeld wordt. Juist ook omdat sprake is van een verwerking van bijzondere persoonsgegevens die ingrijpt op het fundamentele recht op de bescherming van persoonsgegevens", stelde de toezichthouder verder.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden opheldering van het kabinet over de zorgen van de privacytoezichthouder en het weglaten van de kritiek in de fiches. "Het kabinet heeft kennisgenomen van de brief van de AP en deze met de AP besproken, maar deelt het standpunt van de AP niet", laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering weten. Hij voegt toe dat de pilot veelbelovend was en het DTC allerlei voordelen heeft. De bewindsman stelt ook dat de verwerking van gegevens 'proportioneel wordt geacht'. Szabo maakt tevens bekend dat Nederland van plan is een 'vervolgpilot' met het DTC uit te voeren. Wanneer die zal plaatsvinden is niet bekendgemaakt.