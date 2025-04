AP bezorgd over 'AI-trainingsplannen' Meta, roept gebruikers op tot actie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt zich grote zorgen te maken over de plannen van Meta en andere platforms om hun 'AI-modellen' met data van gebruikers te trainen. De privacytoezichthouder roept gebruikers van Facebook en Instagram op die dit niet willen om in actie te komen. "Het is belangrijk dat gebruikers die dit niet willen, nú bezwaar aantekenen. Op 27 mei 2025 start Meta met trainen", waarschuwt de AP.

"En zitten jouw gegevens eenmaal in het AI-model, dan kun je ze er niet zomaar weer uitkrijgen", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Het risico is dat je als gebruiker de controle over jouw persoonsgegevens verliest. Je hebt ooit iets op Instagram of Facebook gepost en die gegevens zitten straks in dat AI-model. Zonder dat je precies weet wat daarmee gebeurt."

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het nog geen uitgemaakte zaak is of Meta mag doen wat het van plan is. "Het is onder andere de vraag of het opt-outmodel van Meta (‘wie zwijgt, stemt toe’) voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden", laat de toezichthouder weten. Die voegt toe dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van de AVG bij Meta ligt, maar vraagt gebruikers om nu zelf actie te ondernemen. Zowel Instagram als Facebook bieden een formulier om bezwaar aan te tekenen.