Carrefour Mobile waarschuwt 64.000 klanten via sms voor lekken privédata

Telecomaanbieder Carrefour Mobile heeft 64.000 klanten via sms gewaarschuwd voor een datalek, waarbij ook paspoort- en identiteitskaartnummers zijn gestolen. Volgens het bedrijf is er sprake van een "bevestigde gegevensinbreuk" en zijn de gegevens van klanten in een bestand op internet teruggevonden. "Uit ons lopend onderzoek blijkt dat ook jouw account daarbij betrokken is", aldus het bericht aan getroffen klanten.

De gestolen data bestaat uit Carrefour Mobile-gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres en telefoonnummer, volledige naam en geboortedatum, woonadres (straat, stad, postcode, land), paspoort of identiteitskaartnummer, abonneenummer en technische identificatiegegevens (zoals IMSI). Het lekken van de paspoort- of identiteitsnummers hangt mogelijk samen met de identificatieplicht in België voor de aanschaf van simkaarten. "Je kunt in ons land niet anoniem telefoonnummers registreren zodat providers verplicht identiteitsgegevens moeten verzamelen van klanten", meldt Het Laatste Nieuws.

Carrefour Mobile zegt op dit moment de oorzaak en omvang van het incident te onderzoeken. "Als voorzorgsmaatregel hebben we tijdelijk de website van Carrefour Mobile offline gehaald." Hierdoor kunnen gebruikers hun wachtwoord niet wijzigen of accountgegevens beheren. Teven is uit voorzorg van alle accounts het wachtwoord gerest. "Zodra de site weer online is, moet u uw wachtwoord opnieuw instellen om toegang te krijgen tot uw account", aldus de telecomprovider.