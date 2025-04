Politie Brussel start proef met camera's op drones, bestuurd door bedrijf

De politie in Brussel start een proef met camera's op drones die niet door agenten maar door een Belgisch bedrijf zullen worden bestuurd. Daarnaast mogen de drones permanent in de lucht worden gehouden. De drones mogen worden ingezet voor het voorkomen van overtredingen of onbetamelijkheden op de openbare weg, het registreren en opsporen, het handhaven van de openbare orde, het onderzoeken en documenteren van misdaden en overtredingen en het doorgeven van informatie aan de juiste autoriteiten. Daarnaast mogen geanonimiseerde opnames worden gebruikt voor onderwijs- en trainingsdoeleinden, zo heeft de gemeenteraad van Brussel-Stad bepaald (pdf).

Privacyexpert en jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert is kritisch. "Je moet bij operaties altijd kijken naar de minst intrusieve methode voor de privacy. Dat lijkt me hier - met een private partij die de drones bestuurt - niet het geval. Ook de rechtsgrond hiervoor is wankel: je moet je agenten maar zelf opleiden, een drone-brevet kan je al op een halve dag halen", laat hij aan VRT NWS weten.

De privacyexpert voegt toe op basis van de omschreven testfase dat het ook is toegestaan om de drones permanent in de lucht te houden. "Dat is ook veel invasiever dan een normale ANPR-camera: je zal tijdens het filmen heel wat privétuintjes in beeld hebben. En dan worden de beelden ook nog eens een jaar bijgehouden, dat verschilt niet veel meer met wat China op vlak van overheidssurveillance onderneemt."

Mensenrechtenorganisatie La Ligue des droits humains spreekt van een bedreiging voor de fundamentele rechten van burgers en stelt dat de drones als een middel voor 'luchtmassasurveillance' worden ingezet. De organisatie heeft gemeenteraden in Brussel opgeroepen om vanwege de gevolgen voor privacy en fundamentele rechten van burgers alsnog een streep door de goedkeuring te halen (pdf).