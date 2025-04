'Grote stroomstoring Spanje en Portugal toont belang van contant geld'

De Nederlandse regering ziet zich na een kamermotie gedwongen om te doen alsof ze een accepatieplicht wil invoeren voor contant geld. Maar dan wel met een "uitzonderingswet"...



In de eerste versie die in concept circuleerde, was elke betaling van meer dan 100 euro "uitgezonderd" van de acceptatieplicht. Dus een beetje volle boodschappenkar en de supermarkt kan zeggen: "Nee, dan moet u maar twee keer boodschappen komen doen."



Nu is die Nederlandse wetgeving het op de lange baan geschoven met verwijzing naar een wetgevingstraject van de EU.



Gek genoeg was het voor Nederland geen probleem om in afwijking van de door de EU gehanteerde bovenlimiet van €10.000,-- in Nederland een maximum van €3.000,-- voor contante betaling in te voeren. Dan is het opeens niet belangrijk om in "harmonie" met de EU te zijn.



Cash is king. Er is nu al een uitzondering voor de acceptatieplicht van contante betaling, namelijk voor bedragen hoger dan €3.000,--. Dus nu snel een wet die dat vastlegt.



Fucking hypocrietelingen en leugenaars in de regering en het parlement.