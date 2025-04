Kali Linux verliest toegang tot signing key, waarschuwt voor updateproblemen

De ontwikkelaars van Kali Linux, een populaire Linux-distributie voor forensics en penetratietests, hebben de toegang tot de signing key van de repository verloren. Daardoor moest er een nieuwe key worden gegenereerd. Gebruikers moeten deze nieuw key nu handmatig installeren, anders krijgen ze met updateproblemen te maken. Dat hebben de ontwikkelaars in een blogposting bekendgemaakt.

Kali Linux beschikt over honderden tools voor het uitvoeren van penetratietests, security audits en digitaal forensisch onderzoek. De signing key wordt tijdens het updaten gebruikt voor het verifiëren van de authenticiteit van packages. Na ontdekking dat er geen toegang meer tot de signing key was werd er niet alleen een nieuwe key door de ontwikkelaars gemaakt, maar ook de repository bevroren. Sindsdien zijn er geen updates uitgebracht.

Deze week willen de ontwikkelaars weer updates gaan uitbrengen. Die updates zijn echter gesigneerd met de nieuwe key. De Kali Linux-installatie bij gebruikers kent deze key niet wat voor problemen zal zorgen als gebruikers via 'apt update' hun updates willen binnenhalen. Om dit te voorkomen moeten gebruikers handmatig de nieuwe key installeren. Daarbij adviseren de ontwikkelaars om de checksum van de nieuwe key te controleren.

De Kali-ontwikkelaars benadrukken dat hun key niet is gecompromitteerd. "Zoals je kunt zien hebben we de oude key nog steeds in de keyring zitten. Als die was gecompromitteerd hadden we die verwijderd en een revocation certificaat aangeboden." Het is niet de eerste keer dat Kali-gebruikers handmatig hun key moeten updaten. In 2018 lieten de ontwikkelaars per ongeluk de GPG-key verlopen.