AP moet klacht ING-klanten over betaalpas met NFC-chip alsnog horen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet twee ING-klanten die klaagden over de betaalpas van de bank, die van een NFC-chip is voorzien, alsnog horen, zo heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld. Volgens de rechter heeft de privacytoezichthouder de klanten in de bezwaarfase ten onrechte niet gehoord.

De ING-klanten dienden bij de AP een privacyklacht in over de gegevensverwerking bij het contactloos betalen door ING. De klanten hadden ING gevraagd om betaalpassen zonder NFC-chip, om zo ongeoorloofde betalingen en de uitwisseling van privacygevoelige gegevens te voorkomen. In een reactie stelde ING dat het verstrekken van betaalpassen zonder NFC-chip niet mogelijk is, maar dat de functie contactloos betalen op de betaalpassen van de klanten is uitgeschakeld.

Eind 2022 klaagden de klanten bij de AP dat ING in strijd met de AVG handelt, doordat de NFC-chip in hun betaalpassen contactloos betalen mogelijk maakt, ook als deze functie uitgeschakeld is. De Autoriteit Persoonsgegevens verklaarde zich deels onbevoegd, omdat het verstrekken van betaalpassen met een NFC-chip door ING geen AVG-kwestie zou zijn.

Wat betreft het standpunt van de klanten dat ING in strijd handelt met de AVG, besloot de AP dat geen nader onderzoek zal worden gedaan. De toezichthouder stelde dat nader onderzoek nodig zou zijn om een overtreding van de AVG te kunnen uitsluiten en dat de AP aan de hand van de geldende criteria ervoor gekozen heeft dat niet te doen. Tegen de beslissing van de AP tekenden de ING-klanten bezwaar aan, maar de AP wilde hen niet horen. Volgens de klanten heeft de AP ten onrechte besloten om geen nader onderzoek te doen en zijn ze ten onrechte niet gehoord.

De rechter oordeelt dat de AP ten onrechte heeft gesteld dat er geen twijfel over mogelijk was dat het bezwaar niet kon leiden tot een ander besluit. De klanten zijn daardoor ten onrechte niet gehoord. "Hoewel de AP terecht heeft gesteld dat zij een klacht moet onderzoeken in de mate waarin dat gepast is, volgt de rechtbank de AP niet in zijn standpunt dat er redelijkerwijs geen twijfel over mogelijk was dat het bezwaar niet kon leiden tot een ander besluit." Volgens de rechter heeft de toezichthouder dan ook de hoorplicht geschonden en moeten de ING-klanten alsnog worden gehoord, waarna er opnieuw moet worden beslist over het bezwaar van de klanten.