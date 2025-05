AP hekelt wijziging Kadasterwet door kabinet: risico op misbruik gegevens

Het kabinet moet een voorstel voor het wijzigen van de Kadasterwet aanpassen, omdat er een risico is dat onbetrouwbare partijen gegevens in het Kadaster kunnen misbruiken voor bijvoorbeeld reclame, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden. Het bevat onder andere naam van de eigenaar, geboortedatum, of iemand getrouwd is en de aankoopprijs van het pand. Iedereen in Nederland met een eigen woning of ander vastgoed, staat erin.

Het kabinet wil bepaalde commerciële bedrijven toegang geven tot grote hoeveelheden kadastergegevens. "Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld software voor notarissen maken, die hiermee efficiënter aktes kunnen opstellen", legt de AP uit. Volgens de privacytoezichthouder sluit het voorstel niet uit dat ook onbetrouwbare partijen gegevens uit het Kadaster kunnen krijgen. Deze partijen kunnen de gegevens zelf gebruiken, of verkopen. Bijvoorbeeld aan bedrijven die mensen reclame sturen.

"Zonder goede waarborg is ook niet te checken of de gegevens verder doorverkocht worden, mogelijk aan steeds schimmiger partijen. De overheid zet als het ware de kraan open zonder nog te kunnen controleren waar de gegevens naartoe stromen", aldus de AP, die toevoegt dat het dan ook geen effectief toezicht meer kan houden. De AP wil dat er een erkenningsregeling komt, waarin het Kadaster eisen stelt aan bedrijven die toegang willen, en controleert of daaraan wordt voldaan.