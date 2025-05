Kabinet negeert advies om herbouw 'elektronisch postkantoor' Digipoort te stoppen

Het kabinet negeert het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) om de herbouw van 'elektronisch postkantoor' Digipoort stil te leggen. De verdere ontwikkeling wordt toch voortgezet, zo laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten. Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken cruciaal om bijvoorbeeld belastingaangiftes en digitale facturen veilig te kunnen verwerken.

"Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor. Digipoort ontvangt het bericht; controleert het bericht op een aantal eisen; bevestigt, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht", zo legt Logius uit, de overheidsinstantie die Digipoort beheert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil Digipoort vervangen door een nieuwe versie, wat moet worden gedaan door de bestaande functionaliteit te herbouwen.

De vorige staatssecretaris voor Digitalisering had het Adviescollege gevraagd onderzoek naar de herbouw te doen. "De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het programma niet gaat leiden tot een kostenefficiënte berichtenvoorziening", zo laat het onderzoeksrapport weten. Volgens het AcICT maakt Logius de nieuwe Digipoort onnodig complex,, is de beheersing van het programma onvoldoende en is de kans op verdere uitloop in tijd en geld groot.

"Omdat het programma nu niet beheersbaar is, achten we het niet verantwoord om op de huidige weg door te gaan", oordeelt het AcICT. Dat stelt voor om het programma gecontroleerd stil te leggen. "Het programma is al ver gevorderd. Dat maakt dat er geen eenvoudige en pijnloze mogelijkheden voorhanden zijn om effectief bij te sturen. Daarom adviseren wij u om het programma nu gecontroleerd stil te leggen."

Staatssecretaris Szabo neemt het advies niet over en heeft besloten met de ontwikkeling door te gaan. Nadat de bewindsman een eerste versie van het advies begin februari ontving heeft hij KPMG en Software Improvement Group (SIG) gevraagd om onderzoek te doen. Mede op basis daarvan wil Szabo het programma nu eerst afronden. Daarbij zullen extra maatregelen worden getroffen die de risico's zouden moeten beperken, aldus de bewindsman.

"Het (tijdelijk) stilleggen van het programma heeft grote consequenties. De kosten van Digipoort zullen flink stijgen, er zijn extra investeringen nodig om de continuïteit van de oude Digipoort langer te garanderen, berichtstromen zullen op beide omgevingen beschikbaar moeten komen, afnemers verwachten problemen in hun primaire processen, afnemers moeten langer op (wettelijk noodzakelijke) functionaliteit wachten, de migratieplanning moet worden herijkt en ik zie extra risico’s bij stilleggen op het gebied van technische schuld, contracten en kennisbehoud", legt de staatssecretaris uit.