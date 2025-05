Tinder gaat World ID testen voor leeftijdsverificatie Japanse gebruikers

Tinder gaat World ID testen voor de leeftijdsverificatie van Japanse gebruikers op het platform, zo heeft Tools for Humanity (TFH) aangekondigd, het bedrijf achter World. TFH is een techbedrijf dat mede is opgericht door Sam Altman, ceo van OpenAI. Het bedrijf is verantwoordelijk voor World Network, dat eerder nog bekendstond als Worldcoin.

World Network wil naar eigen zeggen het grootste "human identity and financial network" worden, waarbij gebruikers zich voor een World ID kunnen aanmelden. Om een World ID te kunnen krijgen moeten gebruikers eerst een irisscan ondergaan. Dat kan op verschillende locaties waar zogeheten "Orbs" zijn, camera's die de irisscan uitvoeren. De structuur van de iris wordt gebruikt voor het genereren van een identificatiecode, de IrisCode. Zo wordt volgens World Network aangetoond dat elk World ID van een echte gebruiker is.

The Match Group, het bedrijf achter onder andere Tinder, gaat een samenwerkingsverband aan met World ID. Daarbij zal World ID worden getest als methode voor online leeftijdsverificatie. Als eerste zal worden getest met Japanse Tinder-gebruikers. Daarnaast kunnen nu ook Amerikanen een World ID laten verifiëren.