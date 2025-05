Kabinet komt met kaders om afhankelijkheid van Big Tech te verminderen

Het kabinet komt binnenkort met kaders om de ongewenste afhankelijkheid van grote Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Daarnaast moet voor de ontwikkeling van een eigen soevereine cloud de grootste inhaalslag worden gemaakt met Software as a service (SaaS) diensten, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering laten weten tijdens een debat over de 'Digitaliserende overheid'.

Tijdens het debat werd meerdere keren gesproken over de afhankelijkheid van Amerikaanse clouddiensten en het loskomen hiervan. "Die deriskingstrategie gaat er uiteindelijk voor zorgen dat het ecosysteem in Europa, en het liefst natuurlijk in Nederland, ervoor gaat zorgen dat we veel meer voor Nederlandse en Europese voorzieningen gaan zorgen, omdat dat uiteindelijk gewoon veiliger is voor onze nationale veiligheid en voor de bescherming van onze persoonsgegevens", stelde VVD-Kamerlid Buijsse.

Volgens staatssecretaris Szabo kunnen overheidsorganisaties zelf het risico afwegen en de actuele politieke situatie meenemen in hun besluitvorming over nieuwe migraties naar cloudproviders. "Ook zet het kabinet in op het verminderen van ongewenste afhankelijkheid van enkele grote spelers. Het zal hiervoor met aanvullende beleidskaders komen. Het streven is om dit voor de zomer naar de Kamer toe te sturen", aldus de bewindsman.

Inhaalslag met SaaS

Onlangs maakte het kabinet bekend dat er deze kabinetsperiode moet worden gestart met een eigen, soevereine cloud . "ik denk dat we met name rond PaaS- en IaaS-oplossingen, dus platform as a service en infrastructure as a service, redelijk aan de slag zijn", stelde Szabo. "Wat betreft de SaaS-oplossingen - dat is dus aan de bovenkant: de oplossingen die gebruikt worden door burgers, bedrijven en ambtenaren - moeten we nog wel een inhaalslag maken. Als dat voor iedereen helder is, weten we in ieder geval waarop we moeten gaan lopen."

Volgens de staatssecretaris zijn PaaS, IaaS en SaaS de drie platformonderdelen waar goed naar moet worden gekeken. "Bij SaaS is de grootste inhaalslag nodig", voegde hij toe. Verder stelde Szabo dat het geheel afscheid nemen van Amerikaanse techbedrijven lastig is. Daarbij wees hij naar de situatie in Luxemburg, dat al over een soevereine cloud beschikt. "Ze hebben ook een soevereine cloud, ontkoppeld van het internet, maar met gebruikmaking van Amerikaanse oplossingen. Het is dus niet zo dat je, als je ontkoppeld bent, geen gebruik meer hoeft te maken van leveranciers van buiten Europa."