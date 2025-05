Belgische psychiaters willen verbod op social media onder de 16 jaar

De Vlaamse overheid moet social media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden, zo vinden zeventien experts, psychiaters en organisaties. "Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone en toegang tot sociale media. Dit leidt steeds meer tot negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties, en hun mentale en fysieke gezondheid", aldus de experts in een open brief aan de Vlaamse regering.

Volgens de experts zijn er genoeg wetenschappelijke aanwijzingen die de schadelijke effecten van overmatig schermgebruik en sociale media aantonen. Het zou dan gaan om verhoogd risico op aandachtsproblemen, slaapproblemen, spraak- en taalachterstand, emotionele en sociale ontwikkelingsproblemen, slecht eetgedrag, negatief lichaamsbeeld en dalende cognitieve prestaties. "Het is tijd om het voorzorgsprincipe serieus te nemen en daadkrachtig in te grijpen", zo stellen de experts.

De ondertekenaars van de brief maken zich vooral zorgen over de negatieve impact van sociale media. "We beseffen vaak te weinig dat kinderen nog niet alle vaardigheden ontwikkeld hebben om met schermen en sociale media om te gaan”, zegt kinderpsychiater Binu Singh. "Het is alsof je een baby op een loopfiets zet - het kán gewoon nog niet. Alleen is het bij schermgebruik veel minder zichtbaar wanneer iemand er nog niet rijp voor is."

"Scrollen is als een zakje drugs: bodemloos, gedeald door gewetenloze antisociale media, geholpen door onwetende ouders en politici die hun ogen sluiten voor de risico’s voor kinderen, volwassenen en de maatschappij. Elke swipe belooft iets beters, elke refresh een nieuwe dopaminestoot, als motten aangetrokken door het blauwe licht van onze schermpjes met hun oneindige stroom van inhoud die onze aandacht steelt zonder echte voldoening terug te geven", stelt neuropsychiater Theo Compernolle.

"Dit gaat niet alleen over jongeren en sociale media. Het hele schermgebruik van kinderen verdient aandacht. Ook baby’s, peuters en kleuters krijgen té vroeg een scherm voorgeschoteld, bijvoorbeeld om ze rustig te houden bij het eten", laat Singh verder weten. "We mogen niet denken dat het geen kwaad kan of dat het wel vanzelf goed komt." Naast een leeftijdsgrens voor social media pleiten de experts ook voor verschillende andere maatregelen, waaronder het herzien van het officiële advies voor ouders over schermgebruik, smartphones en sociale media.