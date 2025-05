Wetsvoorstel Florida voor backdoor end-to-end encryptie ingetrokken

Een wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Florida dat socialmediaplatforms zou verplichten om een 'mechanisme' te bieden voor het ontsleutelen van end-to-end versleutelde data, zodat opsporingsdiensten er toegang toe kunnen krijgen, is voor onbepaalde tijd uitgesteld en van de agenda gehaald. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF spreekt van een overwinning voor privacy en encryptie.

Het wetsvoorstel 'Social Media Use By Minors' bevatte verschillende bepalingen die volgens de indieners het gebruik van social media door minderjarigen aan banden moesten leggen en ouders en opsporingsdiensten meer controle moesten geven. Zo zouden platforms volgens het voorstel geen features aan minderjarigen mogen aanbieden waardoor berichten na bepaalde tijd automatisch verdwijnen.

Ook moesten ouders in staat zijn om alle berichten van een minderjarige accounthouder te bekijken. Verder stelde het wetsvoorstel dat socialmediaplatforms een manier moesten bieden waardoor opsporingsdiensten toegang tot end-to-end versleutelde berichten konden krijgen, of andere 'data encryption features' die de toegang tot berichten beperkten. Voorwaarde was wel dat de opsporingsdienst in kwestie over een dagvaarding beschikte.

"Het verzwakken van encryptie zodat het zinloos is, is geen optie. Minderjarigen, alsmede de mensen om hen heen, verdienen het recht om in privé te communiceren, zonder dat opsporingsdiensten meeluisteren", liet de EFF eerder over het voorstel weten. "Beleidsmakers in Florida moeten dit voorstel verwerpen. In plaats van politiek te spelen met de privacy van kinderen, zouden ze zich op echte, haalbare bescherming moeten richten, zoals het verbeteren van privacywetgeving om jongeren en volwassenen te beschermen en digitale geletterdheid op scholen te verbeteren."