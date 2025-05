Mozilla adviseert reizigers naar VS om biometrische vergrendeling uit te zetten

Door Anoniem: Ik heb niets met Mozilla, maar in dit geval hebben ze zeker gelijk.

Dit doe ik al tijden. (2-factor biometrie, dis vingerafdruk+pin, geen email en andere apps waarvan ik info van derden kan ontvangen als app op mijn telefoon, maar in plaats daarvan via een webapp, ik gebruik veilige messenger apps, (simplex) en ik zet altijd mijn telefoon uit bij locaties zoals de grenswacht en WiFi+BT gaat automatisch na ca. 2 min. uit als er geen contact is met mijn thuisnetwerk. (Tegen WiFi-tracking in oa. winkels) Gevoelige data heb ik versleuteld in een extra container met een andere versleuteling dan de standaard versleuteling van mijn telefoon en MTE staat aan voor alle apps. (Voorkomt exploitaties)

Zo heb ik nog meer dingen ingesteld zoals een duress wachtwoord, auto-reboot, en een tweede profiel voor buiten/openbaar voor het geval mijn telefoon uit mijn handen wordt gerukt, dan zal de dief eerst moeten inloggen op het andere profiel (wat een ander wachtwoord heeft) om bij de meer gevoelige data te kunnen. (Een kopie van mijn vingerafdruk zal niet helpen aangezien 2-factor fingerprint aan staat)

Het klinkt gecompliceert, maar je hoeft het maar één keer in te stellen, daarna is het eigenlijk geen moeite. (Moet alleen naar het "buiten" profiel schakelen als ik me in het openbaar ga begeven)

Je bent er maar druk mee. En natuurlijk steeds de nieuwste technologische stand van zaken checken, om te zien of jouw beveiliging nog up-to-date is.Ik doe het anders, want heb smartfoon de deur uitgedaan.Blijkt goed te werken. Mensen weten me toch wel te vinden. prettig en rustig.