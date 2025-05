Regels voor telemarketing vanaf 1 juli 2026 verder aangescherpt

De regels voor telemarketing worden vanaf 1 juli 2026 verder aangescherpt, zo heeft minister Beljaarts van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op dit moment mogen mensen worden gebeld als zij de beller daarvoor toestemming hebben gegeven of als zij klant zijn (geweest). Straks mogen mensen alleen nog worden gebeld als zij de beller vooraf toestemming hebben gegevens en dus niet meer op basis van een klantrelatie.

De aangescherpte regels gaan niet gelden voor goede doelen, goededoelenloterijen, uitgevers van kranten, weekbladen en tijdschriften. Deze partijen mogen nog wel contact opnemen op basis van een klantrelatie. Volgens minister Beljaarts is het belangrijk dat bedrijven voldoende tijd hebben om hun bedrijfsvoering op de nieuwe regels aan te passen. Daarom is besloten om de nieuwe regels op 1 juli 2026 in te laten gaan.

"Het is niet acceptabel dat consumenten nog altijd aan de deur of telefonisch onder druk worden gezet om bijvoorbeeld een nieuw energiecontract te nemen. Terwijl het juist verstandig is om over dit soort zaken even langer te kunnen nadenken", aldus de bewindsman. Volgens Beljaarts ontvangt de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) veel klachten van mensen over deze verkoopmethodes. "Ik vind het belangrijk om de oorzaak van deze klachten aan te pakken."