Kabinet kijkt uit naar de voorgestelde Europese Roadmap over encryptie

Het kabinet kijkt uit naar de Roadmap over encryptie waar de Europese Commissie later dit jaar mee komt en stelt dat het belangrijk is dat er een kader voor een bewaarplicht komt. Dat laat minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken weten. Vorige maand presenteerde Brussel de nieuwe Europese interne veiligheidsstrategie. Als onderdeel van de strategie wordt gesproken over een "Roadmap voor rechtmatige en effectieve toegang tot data voor opsporingsdiensten".

Daarnaast staat ook een Technologie Roadmap voor encryptie op de agenda, alsmede een "impact assessment" om de Europese bewaarplichtregels te herzien. In een 'vragen en antwoorden' document over de strategie wordt de vraag gesteld wat de Commissie van plan is op het gebied van encryptie en bewaarplicht. Als antwoord wordt gegeven dat Brussel met een roadmap komt die voor rechtmatige en effectieve toegang tot data moet zorgen.

Hierna zal er een assessment plaatsvinden waarbij wordt gekeken naar de impact van bewaarplichtregels op Europees niveau en het opstellen van een Technologie Roadmap over encryptie, om zo technologische oplossingen te vinden en beoordelen waardoor opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen. "We werken nu aan een roadmap en zullen natuurlijk ook kijken wat technisch haalbaar is, maar op politiek niveau is het probleem dat onze opsporingsdiensten terrein aan criminelen verliezen omdat onze rechercheurs geen toegang tot data hebben", aldus de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit, veiligheid en democratie na de presentatie.

"Het kabinet verwelkomt deze veiligheidsstrategie", zegt minister Veldkamp in een 'fiche' over het plan van de Europese Commissie. Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Daarin laat Veldkamp ook weten dat het kabinet 'positief' is over de veiligheidsstrategie.

"Het kabinet onderschrijft het belang van toegang tot data voor opsporingsdiensten en steunt de komst van de Roadmap hierover. Ook hecht het kabinet belang aan een kader voor dataretentie en kijkt uit naar de voorgestelde Roadmap over encryptie. Naast de veiligheidsbelangen dienen de grondrechten, de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en relevante wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming in acht te worden genomen", laat de minister verder weten.

Europese digitale identiteit

Brussel wil ook onderzoeken hoe wallets voor de Europese digitale identiteit kunnen bijdragen aan veiligere reisdocumenten en het verbeteren van het vaststellen van de identiteit. De wallets zouden zo identiteits- en documentfraude kunnen tegengaan, claimt de Europese Commissie. Wat betreft deze wallets laat Veldkamp weten dat het belangrijk is dat het gebruik vrijwillig is. Daarnaast heeft het kabinet twijfels of een identiteitswallet wel kan helpen bij het doel dat de Europese Commissie zegt te hebben. De wallets worden namelijk uitgegeven aan burgers binnen de EU, terwijl de identiteits- en documentfraude waar Brussel het over heeft personen van buiten de EU betreft.