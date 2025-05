Kabinet wil dna van nog niet veroordeelde verdachten laten afnemen

Het kabinet wil dat het mogelijk wordt om het dna van mensen af te nemen die van een misdrijf worden verdacht, maar nog niet zijn veroordeeld door de rechter. Een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken is naar de Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment is dna-afname pas na een veroordeling mogelijk. Uit onderzoek blijkt volgens het kabinet dat bij dertien procent van de mensen die is veroordeeld en dna moet afstaan dat niet gebeurt.

Het gaat dan om personen die onvindbaar zijn of in het buitenland verblijven. Met het wetsvoorstel wordt de procedure zo aangepast dat dna niet wordt afgenomen nadat iemand is veroordeeld, maar zodra die wordt aangehouden. "Door al celmateriaal af te nemen bij de inverzekeringstelling, hoeft dit na de veroordeling niet meer te gebeuren. De verwachting is dat er daardoor meer dna-profielen in de databank kunnen worden opgenomen", aldus de Raad van State afgelopen maart, bij een positieve beoordeling van het plan.

"Het afnemen en bewaren van celmateriaal vormt een substantiële inbreuk op het recht op bescherming van het privéleven en persoonsgegevens. De gebruiksmogelijkheden van celmateriaal zijn mogelijk groot, terwijl dit gevoelige informatie is", stelde de Raad van State verder. Volgens het oordeel heeft de minister van Justitie en Veiligheid in het voorstel voldoende uitgelegd dat dna-afname bij verzekeringsstelling noodzakelijk is en dat alternatieven niet volstaan.

Het kabinet stelt dat het opgeslagen dna niet direct mag worden gebruikt voor dna-onderzoek. "Het celmateriaal wordt na afname opgeslagen in een aparte beveiligde omgeving en nog niet verwerkt in de databank. Er wordt pas een dna-profiel opgesteld en verwerkt in de dna-databank nadat iemand is veroordeeld. Gebeurt dat niet, dan wordt het celmateriaal vernietigd." Mocht het wetsvoorstel door de Tweede Kamer komen, moet het ook nog langs de Eerste Kamer.