Organisaties bezorgd over plannen Brussel om AVG aan te passen

Een coalitie van meer dan honderd burgerrechtenbewegingen, academici, bedrijven, vakbonden en experts maken zich zorgen over plannen van Brussel om de AVG aan te passen. In een open brief waarschuwen ze dat het doorvoeren van aanpassingen aan de "hoeksteen van de digitale wetgeving van de EU" het risico met zich meebrengt dat hard gewonnen rechten worden aangetast.

Zodra de eerste aanpassingen zijn doorgevoerd loopt de AVG verder risico op deregulatie, aldus de organisaties. Zo wil de Europese Commissie de verplichting uit de AVG voor het bijhouden van een verwerkingsregister op verschillende punten versoepelen. Afhankelijk van de omvang moeten organisaties een register bijhouden met de gegevens die ze verwerken.

Als het aan de Europese Commissie ligt wordt de uitzondering voor organisaties kleiner dan 250 medewerkers om geen register bij te houden uitgebreid naar organisaties met minder dan 500 werknemers en een bepaalde jaaromzet, alsmede organisaties zoals non-profits die kleiner dan vijfhonderd medewerkers zijn. Daarnaast wil Brussel een aanpassing van de bestaande uitzondering wat betreft het risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Volgens de organisaties stoppen pogingen tot deregulatie zelden bij 'technische aanpassingen' en zullen vervolgens meer aanpassingen volgen. "De AVG wordt door sommigen gepresenteerd als een obstakel voor agressieve dataverzamelingsmodellen die gebaseerd zijn op ondoorzichtigheid, manipulatie en het negeren van rechten. Het zijn vaak dezelfde actoren die betekenisvolle handhaving omzeilen."

De briefschrijvers willen dat de Europese Commissie de AVG niet gaat aanpassen, erkent dat implementatie-uitdagingen door effectieve handhaving zijn op te lossen en het externe en interne druk weerstaat. De brief is onder andere ondertekend door European Digital Rights (EDRi), Access Now, Amnesty International, Bits of Freedom, Electronic Privacy Information Center (EPIC), Mozilla, noyb, Privacy First, Privacy International, Proton, Tuta Mail, Vrijschrift.org en Waag Futurelab.