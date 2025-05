Farmabedrijf koopt dna-testbedrijf 23andMe en data voor 256 miljoen dollar

Het Amerikaanse farmabedrijf Regeneron heeft het failliete dna-testbedrijf 23andMe, inclusief de persoonlijke en genetische data van vijftien miljoen gebruikers, voor een bedrag van 256 miljoen dollar overgenomen. Regeneron wil de gebruikersgegevens gaan gebruiken voor het vinden van nieuwe medicijnen.

Via 23andMe en soortgelijke bedrijven kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. 23andMe heeft wereldwijd miljoenen gebruikers, waaronder in Nederland. In 2023 wisten aanvallers via een credential stuffing-aanval op de accounts van veertienduizend gebruikers in te breken.

Nadat de aanvallers toegang tot de accounts hadden gekregen wisten ze vervolgens de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers te stelen, die gebruik hadden gemaakt van de DNA Relatives-feature. Via deze feature is het mogelijk om andere familieleden op het platform te vinden en meer over de eigen afstamming te weten te komen. Het gaat hier om een optionele feature. Veel gebruikers hebben deze feature echter ingeschakeld, omdat ze juist verwanten via 23andMe willen vinden.

Het bedrijf besloot eerder dit jaar in de Verenigde Staten faillissement aan te vragen, wat voor grote zorgen onder gebruikers zorgde dat hun dna-gegevens onderdeel van de boedel zouden worden, aldus de Amerikaanse toezichthouder FTC. Naast dna-gegevens en dna-materiaal gaat het ook om gezondheidsgegevens, genealogische- en afstammingsinformatie, persoonlijke contactgegevens, betaal- en facturatiegegevens en berichten die gebruikers van het platform onderling met elkaar hebben uitgewisseld.

Regeron zegt dat het de privacy, security en ethisch gebruik van de gebruikersgegevens voorop stelt. Ook geeft het farmabedrijf aan het privacybeleid van 23andMe en wetgeving met betrekking tot het gebruik van klantgegevens te zullen volgen. Daarnaast blijft 23andMe dna-tests aanbieden zoals het dat nu ook doet. De overname zou in het derde kwartaal van dit jaar moeten worden afgerond.