MOB adviseert 70 euro contant geld per volwassene in huis te hebben

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) adviseert mensen om 70 euro contant geld per volwassene in huis te hebben en 30 euro per kind. Het bedrag is gebaseerd op een situatie waarbij het digitale betalingsverkeer drie dagen is uitgevallen, bijvoorbeeld door een storing of cyberdreiging. Daarnaast worden mensen die normaal gesproken met hun mobiele telefoon of smartwatch aan de kassa afrekenen aangeraden om ook een pinpas thuis of bij zich te hebben.

"Als er een noodsituatie optreedt, kan het gebeuren dat u bij winkels niet meer kunt pinnen. Het kan ook zo zijn dat de geldautomaten niet meer werken. Om te voorkomen dat u tijdens zo’n noodsituatie uw dagelijks noodzakelijke boodschappen niet kunt afrekenen, is het advies om contant geld achter de hand te houden. Zorg dat dit voldoende is om drie dagen (72 uur) te kunnen overbruggen", aldus het advies.

Het MOB raadt aan om zowel bankbiljetten als muntgeld achter de hand te hebben. "Zo heeft u voldoende wisselgeld bij u en helpt u de winkelier ook om voldoende wisselgeld in de kassa te hebben." Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan bankbiljetten met lage waardes. Tevens wordt aangeraden om ongeveer vijftig munten van verschillende waardes in huis te hebben.

"U hoeft niet meteen een voorraad contant geld aan te leggen, maar bouw dat geleidelijk op. Neem uw tijd. Kijk vooral ook wat u al aan contant geld in huis heeft. En vul dat de komende maanden aan met geld dat u opneemt via een geldautomaat of als wisselgeld ontvangt", gaat het advies verder.

Supermarkten, marktkramen, winkels, horecavestigingen, tankstations en apotheken met een kassa krijgen van het MOB het advies om passende terugvalopties gereed te hebben mochten systemen niet meer werken. Ook wordt hen aangeraden om voldoende wisselgeld aan te houden om drie dagen van uitval van systemen te kunnen overbruggen.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties afspraken maken over het betalingsverkeer in Nederland. Onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, Consumentenbond, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Thuiswinkel.org, Goede Doelen Nederland, ANBO-PCOB, Oogvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn deelnemer. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken zijn waarnemers in het MOB.