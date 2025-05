'Tienduizend agenten gebruiken Safe Browser voor opsporing en inlichtingen'

Tienduizend agenten maken voor opsporingswerkzaamheden en het verzamelen van inlichtingen gebruik van Safe Browser, zo laat de politie in de vandaag verschenen Jaarverantwoording 2024 weten. "Met de software Safe Browser bijvoorbeeld, kunnen politiemedewerkers in de opsporing, intelligence en Gebiedsgebonden politie (GGP) zich veilig op het internet begeven zonder herleidbaar te zijn", aldus de politie.

Safe Browser stond eerder nog bekend als Internet Research and Investigation Network (iRN). "Met het iRN kunnen Nederlandse overheidsinstanties met een opsporende of een toezichthoudende taak opsporing- en intelligence-onderzoek op internet uitvoeren, op een forensisch geborgde manier. Dit zorgt ervoor dat verkregen bewijsmateriaal ook gebruikt kan worden voor strafvervolging", aldus het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in 2012.

Naast het NFI maakten ook de politie, NCTV en de Belastingdienst gebruik van het netwerk. De politie was eerder al van plan om iRN te vervangen. In een rapport over de informatievoorziening van de politie staat dat versie 2.0 van iRN ook Safe Browser wordt genoemd (pdf). In de Jaarverantwoording laat de politie weten Safe Browser één van de toepassingen is die het in 2024 heeft ontwikkeld, geïmplementeerd en/of uitgerold. "Momenteel maken ongeveer tienduizend medewerkers gebruik van Safe Browser." Details over de werking van de browser zijn niet gegeven.

Verder laat de politie weten dat er binnen de organisatie twaalfhonderd applicaties in gebruik zijn, die op 3300 fysieke en 7200 virtuele servers draaien, met een gezamenlijk storagegebruik van zo'n zeventig petabyte.