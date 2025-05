Rijk heeft grote moeite met vinden van ict'ers, huurt op grote schaal externen in

De Rijksoverheid heeft grote moeite met het vinden van ict'ers en huurt op grote schaal extern personeel in. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in de vandaag verschenen Staat van de rijksverantwoording 2024. "Ict’ers zijn schaars. Het is moeilijk voor ministeries om voor ict’ers met de markt te concurreren. Daarom wijken ze uit naar externe inhuur", staat in de verantwoording.

Alle ministeries hebben moeite met het vinden van personeel. "Voor alle departementen geldt dat personeel vinden voor ict-functies de grootste uitdaging was", laat de Rekenkamer weten. Zo stonden er vorig jaar ruim 3200 ict-vacatures open. Om toch over voldoende ict-personeel te beschikken worden externen ingehuurd. In 2010 nam de Tweede Kamer unaniem een motie van het lid Roemer aan om ministeries maximaal tien procent van hun totale loonsom te laten besteden aan externe inhuur. Er is ook afgesproken om de inhuur van extern personeel terug te dringen.

Het percentage externe inhuur is het afgelopen jaar op het hoge niveau van 15,4 procent blijven staan, aldus de Rekenkamer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken huurt zelfs 21 procent extern personeel in. Bij de agentschappen Logius en SSC-ICT, die onder dit ministerie vallen en voor tal van ministeries ict-diensten verlenen, neemt de inhuur van extern personeel nauwelijks af. Daar ligt de externe inhuur op respectievelijk 48 en 34 procent.

"Ministers staan voor grote uitdagingen waar vaak extra personeel voor nodig is. Ook is er sprake van arbeidsmarktkrapte, waardoor het juiste personeel niet altijd te vinden is. In de afgelopen jaren werd beleid steeds vaker niet uitgevoerd, omdat personeel ontbrak. Uit ons onderzoek blijkt dat er ook niet altijd goed zicht is op hoeveel mensen nodig zijn voor nieuwe wet- en regelgeving", stelt de Rekenkamer vast.

De Rekenkamer voegt toe dat vanwege de arbeidsmarktkrapte er keuzes moeten worden gemaakt welk beleid moet worden uitgevoerd. "Op het moment dat de politiek besluit tot nieuwe projecten of beleid, begint het meewegen van de arbeidsmarktkrapte. De laatste jaren bleek dat beschikbare uitvoeringscapaciteit vaak niet voldoende was om de doelen van voorgenomen beleid te kunnen waarmaken."