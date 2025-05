Zwitsers voorstel verplicht log- en bewaarplicht voor mail- en vpn-providers

Een Zwitsers wetsvoorstel verplicht mail- en vpn-providers om ip-adressen van gebruikers te loggen, data zes maanden te bewaren en registratie door middel van een identiteitsbewijs. Verder moet opgevraagde data plaintext aan de autoriteiten worden aangeleverd. Dat laat mailprovider Tuta over het wetsvoorstel weten. Onlangs maakte de Zwitserse vpn- en mailprovider Proton bekend dat het Zwitserland zal verlaten als het voorstel wordt aangenomen.

Tuta merkt op dat het voorstel niet door of via het Zwitserse Parlement is geïntroduceerd, maar door het ministerie van Justitie en Politie en de Zwitserse ministerraad, om zo online surveillance op grote schaal uit te breiden, zonder dat het parlement hier iets over kan zeggen. Het voorstel verplicht providers om de encryptie die ze aan gebruikers bieden ongedaan te maken, hoewel dit niet geldt voor end-to-end versleutelde berichten.

Mocht het voorstel in de huidige vorm worden aangenomen dan moeten mail- en vpn-providers met meer dan vijfduizend gebruikers ip-adressen loggen en data van gebruikers bewaren, voor een periode van zes maanden. Registratie met een identificatiebewijs, en mogelijk ook telefoonnummer, wordt verplicht. Dat maakt volgens Tuta anoniem gebruik onmogelijk. Verder moet opgevraagde data in plaintext worden aangeleverd. Daarnaast geldt de wetgeving alleen voor partijen die vanuit Zwitserland opereren. Bedrijven als Meta of Google zouden dan ook zijn uitgezonderd.