De Correspondent in hoger beroep afluisterzaak Openbaar Ministerie

De Correspondent gaat in hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak die begin dit jaar werd gedaan in de zaak over het afluisteren van drie journalisten door het Openbaar Ministerie (OM). De zaak gaat over het afluisteren van een achtergrondgesprek dat in 2023 plaatsvond tussen journalisten van De Correspondent en Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. Het opgenomen gesprek werd door het OM toegevoegd aan het strafdossier .

De rechtbank oordeelde dat het afluisteren een ‘onrechtmatige inbreuk’ op de journalistieke bronbescherming was, maar stelde ook dat het om een gerechtvaardigde inbreuk ging gezien het belang van het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesaffaire. "Wij zijn het niet eens met die conclusie", zegt Rob Wijnberg, oprichter van De Correspondent. "De vergoelijking van het afluisteren maakt niet alleen óns maar de gehele journalistieke sector kwetsbaar voor dergelijke praktijken in de toekomst. Er kan een groot chilling effect van uitgaan, waarbij bronnen niet meer willen afspreken omdat anonimiteit of privacy niet langer te garanderen zijn."

Wijnberg voelt zich gesteund door experts op het gebied van bronbescherming en de Europese jurisprudentie daarover. "Het opsporingsmiddel was weliswaar niet gericht tegen de journalisten, maar bijvangst was het allerminst. Het OM wist dat het een interview zou afluisteren tussen de verdachten en journalisten. […] Dat het onderzoek niet gericht was op de journalisten, doet daar niet aan af; het was gericht op het afluisteren van een gesprek met journalisten en op niets anders", stellen juristen Jens van den Brink en Lotte Oranje, beiden gespecialiseerd in mediarecht.

Volgens advocaat Robbert de Bree, die De Correspondent bijstaat, is het recht van journalisten om in vrijheid hun werk te kunnen doen fundamenteel. "We verwachten dat het hof daaraan het gevolg zal verbinden dat een inbreuk zoals het Openbaar Ministerie die hier gemaakt heeft (heimelijk en bewust afluisteren) niet door de beugel kan." Het OM besloot vorig jaar het beleid aan te passen voor het afluisteren van verdachten in het bijzijn van journalisten.