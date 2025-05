Heinen: kosten invoering digitale euro lastig om goed in te schatten

Het is lastig om de kosten voor de invoering van de digitale euro goed in te schatten, zo stelt minister Heinen van Financiën. Onlangs kwam de Eurogroep bij elkaar, een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. Eén van de onderwerpen die op de agenda stond was de digitale euro.

Volgens Heinen lieten verschillende lidstaten weten dat het noodzakelijk is om voortgang te boeken op de digitale euro. Welke landen laat de minister niet weten. Daarbij stelden sommige landen dat de digitale euro meerwaarde heeft voor de weerbaarheid van Europese betaalinfrastructuur en voor de autonomie van Europa. Iets waar Heinen zich in zegt te kunnen vinden.

Er werd op ambtelijk niveau ook gesproken over het compensatiemodel voor een digitale euro. Dat gaat over de vergoedingen die banken en betaaldienstverleners mogen vragen voor hun rol bij de distributie van een digitale euro. "Voor het compensatiemodel worden meerdere mogelijkheden onderzocht, waaronder het koppelen van de compensatie aan bestaande digitale betalingen en het beprijzen van de digitale euro transacties op basis van daadwerkelijke kosten", schrijft Heinen in een verslag van de recente Eurogroep.

De bewindsman stelt aansluitend omdat de digitale euro een nieuw betaalmiddel zal zijn, het uitdagend is om de verwachte kosten goed in te schatten. "Nederland zet zich, zoals hiervoor ook genoemd, in voor een proportioneel compensatiemodel dat zowel voor winkeliers, betaaldienstverleners als de consument passend is", aldus de minister. Die merkt verder op dat het compensatiemodel voor de digitale euro op termijn gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijke kosten van digitale euro transacties. Het verslag bevat geen verdere actiepunten of afspraken over de digitale euro. Volgende maand vindt er weer een overleg van de Eurogroep plaats.