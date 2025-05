UWV: krapte op arbeidsmarkt ict'ers daalt licht maar nog altijd veel vraag

De krapte op de arbeidsmarkt voor ict'ers is licht gedaald maar de vraag is nog altijd historisch groot, zo stelt het UWV (pdf). Vorig jaar daalde het aantal vacatures met dertien procent, terwijl het aantal ict’ers met een WW-uitkering met 22 procent toenam. De Ict-arbeidsmarkt is nog altijd de arbeidsmarkt met de hoogst gemeten krapte. Vorig jaar stonden er ruim 22.600 ict-vacatures open. Daarnaast is er een toename van het aantal ict-vacatures bij overheidsinstanties.

Volgens het UWV wordt de dalende krapte voor ict-beroepen veroorzaakt doordat het aantal openstaande vacatures de afgelopen twee jaar daalt, terwijl het aantal mensen in de WW met een ict-beroep toeneemt. Hierdoor komen vraag en aanbod iets dichter bij elkaar in de buurt. De vijf ict-beroepen waarvoor vorig jaar de meeste vacatures open stonden waren servicedeskmedewerkers, systeemontwikkelaars, ict-adviseurs, systeembeheerders en functioneel beheerders.

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat er vorige maand 5300 mensen met een ict-beroep een uitkering ontvingen. "Dit is ten opzichte van het totaal aantal werkenden in de ict een relatief klein aantal", zo laat de uitkeringsinstantie weten. Tevens blijkt dat de snelle stijging van het aantal mensen met een ict-beroep is gestopt. "Er is nog steeds sprake van een lichte groei, maar de snelle stijging die in eerdere jaren te zien was lijkt nu voorbij."

Het UWV stelt verder dat er een bredere trend gaande is van reorganisaties en ontslagen bij techbedrijven. Deze ontwikkeling is momenteel vooral bij grote internationale softwarebedrijven zichtbaar. "Deze trend zou een laatste mogelijke verklaring kunnen bieden voor de veranderingen op de ict-arbeidsmarkt. Bij deze reorganisaties wordt de inzet van arbeidsbesparende technologie zoals AI vaak genoemd", aldus de uitkeringsinstantie. Toch stelt het UWV dat de impact van AI nog niet goed in zicht is.